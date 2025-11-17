Doi băcăuani, arestați după o serie de tâlhării comise asupra unor bătrâni între 70 și 94 de ani

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au probat activitatea infracțională a două persoane, un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 36 de ani, bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de tâlhărie.

Foto arhivă

Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie-noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuințele a patru bătrâni cu vârste cuprinse între 70 și 94 de ani, din municipiul Bacău, de unde ar fi sustras sume de bani prin amenințări cu acte de violență.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din municipiul Bacău, bănuiți de comiterea faptelor.

Pe numele celor în cauză, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacău au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău. Pe data de 16 noiembrie, aceștia au fost prezentați instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate.