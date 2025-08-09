Doi bătăuși au fost arestați preventiv, după un scandal provocat în comuna Livezi

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au reținut, pe 07 august, pentru 24 de ore, doi bărbați de 19, respectiv 40 de ani, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Ulterior, cei în cauză au fost prezentați instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

​Din cercetări a reieșit faptul că, pe 03 august, în timp ce se aflau în comuna Livezi, pe fondul unui conflict spontan, cei în cauză ar fi agresat și amenințat doi bărbați de 22 și 36 de ani, totodată, tulburând ordinea și liniștea publică. De asemenea, în timpul altercației, bărbatul de 40 de ani s-a apropiat de concubina sa, deși îi era interzis acest lucru printr-un ordin de protecție.

​Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.