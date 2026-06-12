Doi polițiști rutieri din Bacău, reținuți. Sunt acuzați că luau bani pentru a nu sancționa șoferii

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Doi agenți de poliție din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, dintre care unul trecut între timp în rezervă, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar care vizează infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău, acțiunea a avut loc pe 11 iunie, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Anchetatorii au efectuat două percheziții domiciliare la locuințele celor doi agenți de poliție, o percheziție la sediul IPJ Bacău – Serviciul Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, și au pus în executare două mandate de aducere.

După audieri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore.

Potrivit procurorilor și ofițerilor anticorupție, faptele cercetate sunt legate de activitatea desfășurată de cei doi polițiști în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Aceștia sunt suspectați că nu ar fi aplicat sancțiunile prevăzute de lege unor conducători auto care au încălcat regulile de circulație, în schimbul unor sume de bani.

Dosarul vizează infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu cu aplicarea prevederilor Legii nr. 78/2000 privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție și fals intelectual.

Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au subliniat că măsurile dispuse și activitățile desfășurate fac parte din etapa de urmărire penală și au rolul de a administra probe în cauză.

„Activitățile desfășurate reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au precizat anchetatorii.