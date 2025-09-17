Doi tineri căutați în Irlanda pentru tâlhărie și lipsire de libertate, prinși în Berzunți

Doi tineri din comuna Berzunți, urmăriți la nivel internațional, au fost prinși de polițiștii băcăuani și reținuți.

Foto arhivă

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Bacău, cu sprijinul celor din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Onești au desfășurat activități pentru punerea în executare a două mandate europene de arestare.

Astfel, au fost depistați un tânăr de 25 de ani și o tânără de 22 de ani, ambii din comuna Berzunți, împotriva cărora a fost instituită măsura urmăririi la nivel internaţional, pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, tâlharie și furt, fapte prevăzute de Codul Penal din Irlanda.

Cei în cauză au fost introduși în Arestul I.P.J.Bacău după ce au fost prezentați Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.