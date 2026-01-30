Doi tineri din Onești, reținuți după ce au furat carburant din mai multe benzinării din județul Bacău și Vrancea

Doi tineri din Onești, bănuiți că au furat carburant din mai multe benzinării din județul Bacău și una din județul Vrancea, au fost reținuți de polițiști.

Polițiștii din Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au documentat activitatea infracțională a doi tineri care ar fi comis 6 fapte de furt din stații de alimentare cu carburant. Cei doi au fost reținuți și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.

Din investigațiile efectuare de polițiști s-a stabilit că cei doi tineri, ambii de 21 de ani, pe parcursul lunii ianuarie a.c, ar fi alimentat cu carburant, în 5 stații de alimentare, din județul Bacău și una din județul Vrancea și ar fi plecat fără să plătească.

Aceștia ar fi montat și utilizat 3 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare false pe autoturismul folosit la comiterea faptelor. Cel de la volan avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumul public.

Tinerii au creat un prejudiciu de peste 4.000 de lei.

La data de 29 ianuarie a.c, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, polițiștii le-au percheziționat imobilele de domiciliu de unde au ridicat în vederea continuării cercetărilor, un telefon mobil și plăcuțe cu numere de înmatriculare.

În urma probatoriului administrat, polițiștii i-au reținut pe cei doi, pentru 24 de ore și i-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.