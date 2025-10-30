Doliu în aviația băcăuană! A murit Ben Niță, pilotul pasionat de fotografie: „Era și cel care vedea lumea altfel”

Este doliu în aviația băcăuană, după ce Ben Niță, pilotul pasionat de fotografie, a murit în cursul acestei zile din cauza unei afecțiuni grave.

Vestea tristă a fost dată de colegii săi din cadrul Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Astăzi cerul a devenit mai bogat cu un suflet care l-a iubit cu adevărat. Colegul nostru, Ben Niță, a plecat dintre noi, lăsând în urmă nu doar amintiri, ci și un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut. Ben trăia pentru aviație — pentru acel sentiment unic de libertate, de liniște, de infinit. Era pilot, un om al cerului, mereu cu privirea spre orizont, în căutarea următorului răsărit, a următorului nor care să-i spună o poveste. În timpul liber, pilota un avion ultrușor, pe care îl îngrijea cu drag și cu respect, ca pe un prieten de drum lung. Cu el, descoperea locuri, oameni și emoții. Dar Ben nu era doar omul care zbura. Era și cel care vedea lumea altfel — prin obiectivul aparatului său de fotografiat. Reușea să surprindă frumusețea clipelor simple și să o transforme în poveste.Fiecare fotografie purta amprenta lui: calmă, curată, plină de lumină. Astăzi, privim spre cer cu ochii în lacrimi, știind că acolo sus zboară din nou. De data asta, însă, zborul lui nu mai are aterizare. Zbor lin, Ben. Ne-ai învățat că adevărata libertate se găsește între cer și pământ, acolo unde doar inimile curate știu să ajungă. – au transmis colegii lui Ben Niță, din cadrul Aeroportului Bacău

Un mesaj premonitoriu

La mijlocul lunii septembrie, Ben Niță a publicat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care anunța că, din cauza unor probleme de sănătate, va absenta o perioadă de pe rețelele sociale.

„Dragi prieteni, după cum ați văzut a trecut ceva vreme de când nu am mai postat. Și va mai fi o perioadă în care voi absenta din cauza unor probleme serioase de sănătate. Așa că, sper ca în scurt timp să revin și să împărtășesc cu voi din nou cadre aeriene. Pe curând… Sper” – este ultimul mesaj al lui Ben Niță.