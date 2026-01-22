Doliu în comunitatea educațională din Bacău: s-a stins din viață învățătoarea Aurica Ungureanu

Comunitatea Școlii Gimnaziale Nr. 10 din municipiul Bacău este în doliu, după trecerea la cele veșnice a doamnei învățătoare Aurica Ungureanu, un dascăl care a format generații întregi de elevi, nu doar prin cunoștințe, ci și prin valori.

„Cu inimile îndurerate, colectivul școlii noastre și foștii colegi își iau rămas-bun de la doamna învățătoare Aurica Ungureanu, cea care a învățat generații de elevi nu doar să citească și să scrie, ci, mai ales, să fie Oameni”, se arată în anunțul transmis de unitatea de învățământ.

Doamna Aurica Ungureanu a fost descrisă de cei care au cunoscut-o drept „un om blând, un dascăl dedicat și un coleg deosebit”. Cariera sa în învățământ a început în anul 1965, când a predat în comunele Vultureni și Dealu Morii, activând ulterior la Școala Barați–Mărgineni. Din anul 1987, aceasta a fost cadru didactic al Școlii Nr. 10 din Bacău, unde a rămas până în 2001, când s-a pensionat.

Prin anii de muncă și dăruire, prin dragostea și răbdarea cu care a educat generații de copii, învățătoarea Aurica Ungureanu a lăsat o amprentă puternică în comunitatea băcăuană. Așa cum subliniază reprezentanții școlii, „amintirea sa va rămâne vie în inimile celor pe care i-a îndrumat și cunoscut”.