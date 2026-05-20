Doliu în școlile din Bacău. Două învățătoare iubite au murit la doar o zi distanță

Două comunități școlare din Bacău sunt în doliu, după ce două cadre didactice apreciate au încetat din viață la doar o zi distanță. Mesajele emoționante publicate de colegi, părinți și foști elevi arată impactul uriaș pe care cele două învățătoare l-au avut asupra generațiilor de copii pe care le-au format.

Școala Gimnazială Nr. 10 din Bacău a anunțat miercuri moartea învățătoarei Ramona-Maria Karpfen, veste care a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare. „Toată școala astăzi plânge. De durere. De neputință. De dor. Ramona, draga noastră, unde ai plecat?”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Foști elevi, părinți și colegi au descris-o drept „un om cald, bun și luminos”, „o învățătoare deosebită, blândă și dedicată” și „un suflet minunat” care „a lăsat urme adânci în inimile copiilor”.

„Nu am crezut vreodată că viața poate fi atât de nedreaptă… Să pleci dintr-odată, mult prea devreme, când încă mai avea atâtea de oferit”, a scris una dintre colegele sale.

Durerea este cu atât mai mare cu cât, cu doar o zi înainte, o altă școală din municipiu anunța dispariția unui alt cadru didactic iubit. Colectivul Școlii Gimnaziale „Dr. Alexandru Șafran” Bacău a transmis marți că profesoara Bucur Liliana „a plecat să fie printre îngeri”.

„Un înger pentru copii a plecat să fie printre îngeri. Suntem recunoscători că am avut alături de noi un OM cu o sensibilitate rară, cu o dăruire unică, un dascăl model care a transmis tot ce a avut mai bun copiilor săi”, au transmis colegii acesteia.

În ambele cazuri, secțiunile de comentarii s-au umplut de mesaje de condoleanțe și mărturii despre devotamentul celor două cadre didactice față de elevi și școală.

Moartea celor două învățătoare, la interval de doar o zi, a șocat comunitatea educațională din Bacău și a lăsat în urmă sute de elevi și părinți care le vor păstra amintirea vie.