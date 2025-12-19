Doliu în teatrul băcăuan! A murit Silvia Teodora Ghelu, fostă actriță de păpuși și soția lui Ion Ghelu Destelnica

Ieri, 18 decembrie 2025, s-a stins Silvia Teodora Ghelu, la o zi după comemorarea a 24 de ani de la trecerea în eternitate a soțului ei, Ion Ghelu Destelnica.

Foto stânga: Silvia Teodora Ghelu

Actriță de păpuși, a fost cunoscută pentru rolurile jucate la Teatrul de Animație „Vasile Alecsandri” și pentru colaborările sale cu regizorul Petru Valter. A făcut parte dintr-o familie emblematică pentru teatrul băcăuan, fiind soția lui Ion Ghelu Destelnica și mama actorului Radu Bogdan Ghelu.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați duminică, 21 decembrie, la ora 11.00, la Cimitirul Sărata I din Bacău. Amintirea sa va rămâne vie în cultura orașului.