Doliul la IPJ Bacău! A murit polițista Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt a inspectoratului

Ispectoratul Județean de Poliție Bacău este în doliul după moartea polițistei Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt. Anunțul a fost făcut, astăzi – 09 martie, pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Bacău”.
„Astăzi, comunitatea noastră este mai săracă. Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a colegei noastre, Gabriela Ciobanu.
Gabriela a fost mai mult decât un om al legii, a fost un coleg dedicat, un profesionist respectat și un om care și-a făcut datoria cu seriozitate și demnitate. Pentru cei care au cunoscut-o, va rămâne în amintire prin calmul, bunătatea și devotamentul său față de uniformă și comunitate.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.
Drum lin, Gabriela. Nu te vom uita.
- pagina de Facebook Atenție Poliția Bacau
Mai mulți dintre cei care au cunoscut-o, colegi, prieteni, vecini, și-au exprimat regretul pentru plecarea mult prea devreme a Gabrielei.
Condoleanțe familiei!
Comentarii
Mihai a zis
Bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine acolo unde te-ai dus.