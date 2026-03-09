Doliul la IPJ Bacău! A murit polițista Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt a inspectoratului

Ispectoratul Județean de Poliție Bacău este în doliul după moartea polițistei Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt. Anunțul a fost făcut, astăzi – 09 martie, pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Bacău”.

„Astăzi, comunitatea noastră este mai săracă. Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a colegei noastre, Gabriela Ciobanu.

Gabriela a fost mai mult decât un om al legii, a fost un coleg dedicat, un profesionist respectat și un om care și-a făcut datoria cu seriozitate și demnitate. Pentru cei care au cunoscut-o, va rămâne în amintire prin calmul, bunătatea și devotamentul său față de uniformă și comunitate.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Drum lin, Gabriela. Nu te vom uita.