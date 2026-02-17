Dominick Dulhac, victorie categorică la doar 13 ani. Fiul campionului băcăuan Dragoș Dulhac își face propriul nume în box

La doar 13 ani, împliniți pe 8 octombrie 2025, Dominick Dulhac începe să își scrie propriul drum în box. Tânărul pugilist din Bacău a câștigat în stil categoric turneul U15 al versiunii WFC, desfășurat la Baja, în Ungaria, calificându-se astfel la turneul final al competiției.

Victorie prin determinare

În sferturile de finală, Dominick a obținut o victorie clară prin KO tehnic în prima repriză, după o combinație precisă și o directă decisivă. În semifinale, adversarul său nu s-a prezentat, iar în finală a dominat categoric, forțând abandonul în repriza a doua.

Pentru un sportiv aflat la primele sale meciuri oficiale, prestația a fost una care a atras atenția și a confirmat potențialul său real.

Cine este Dominick Dulhac?

Deși numele Dulhac este deja cunoscut în boxul românesc, prin performanțele tatălui său, nimeni altul decât campionul Dragoș Dulhac, rezultatele lui Dominick nu sunt rodul unei simple moșteniri, ci al muncii constante și al orelor petrecute zi de zi în sala de antrenament.

Pregătirea sa a fost realizată integral de echipa de antrenori de la Masters Boxing Bacău:

Valentin Bârgăoanu, Ciprian Tomiță și Gabriel Șova, sub coordonarea lui Dragoș Dulhac, care au construit pas cu pas baza tehnică, fizică și mentală a tânărului sportiv.

Aceștia au lucrat metodic cu Dominick în ultimul an, concentrându-se pe disciplină, tehnică și rezistență. Evoluția rapidă a sportivului confirmă profesionalismul echipei Masters Boxing și calitatea pregătirii oferite în cadrul clubului.

Un moment important în parcursul său a fost întâlnirea cu Raj Vrânceanu, antrenorul principal de box al lui Conor McGregor. Prezența acestuia la Bacău a reprezentat o sursă suplimentară de motivație pentru tânărul pugilist, însă dezvoltarea sa sportivă rămâne rezultatul direct al muncii depuse alături de antrenorii Masters Boxing.

Un drum propriu

Dominick Dulhac își propune să ajungă campion mondial construindu-și propria identitate în ring. Performanța de la Baja este doar primul pas dintr-un parcurs care se anunță promițător.

Parcursul lui Dominick Dulhac este susținut și de parteneri care cred în valoarea sportului de performanță și în dezvoltarea noii generații de campioni. Venus Luxury Brands și Noblesse Group sunt alături de tânărul pugilist și de proiectul Masters Boxing, oferind sprijin constant și încredere într-un drum construit prin muncă și disciplină.

De asemenea, TIDL România, susținător al întregului proiect Masters Boxing, i-a înmânat lui Dominick Dulhac un premiu special, ca semn al aprecierii pentru performanța obținută și ca dovadă a implicării active în promovarea sportului românesc la cel mai înalt nivel.

Prin această susținere, Dominick nu reprezintă doar un tânăr talent promițător, ci parte dintr-un proiect solid, în care performanța este susținută atât în ring, cât și din afara lui.