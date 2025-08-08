Dorel lovește din nou! A vopsit o trecere de pietoni desființată în loc de cea nouă, pe I.L. Caragiale

Noile semafoare și treceri de pietoni din oraș îi pun în încurcătură pe angajații firmelor care execută lucrările.

Pe strada I.L. Caragiale, în dreptul magazinului Lidl de la Insula de Agrement, angajații firmei care execută marcaje în oraș au vopsit trecerea de pietoni de curând desființată de Primăria Bacău. Cea nouă, care are și semafor, e la 20 de metri mai departe.

„O vom șterge în această noapte”, ne-au transmis reprezentanții Primăriei Bacău.

În această perioadă se execută mai multe lucrări în cadrul Sistemului de Management al Traficului, în municipiu. Încep să fie date în folosință semafoare noi, se montează senzori în șosele, se trasează marcaje rutiere, etc.