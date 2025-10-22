Doru Octavian Dumitru, internat la spitalul din Suceava. Actorul a făcut un AVC

Cunoscutul actor și umorist Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență marți seara, după ce i s-a făcut rău chiar înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină la Cinematograful Capitol din Onești, județul Bacău. Din cauza gravității situației, artistul a fost transferat rapid de la Spitalul Județean Bacău la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, pentru a primi îngrijirea necesară, potrivit Antena 3 Suceava.

Managerul spitalului, Larisa Blanari, a declarat că artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă.

Procedura a fost efectuată de o echipă multidisciplinară, formată din neurolog, radiolog intervenționist și medic ATI, și a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator.