Doru Octavian Dumitru, internat la spitalul din Suceava. Actorul a făcut un AVC

Cunoscutul actor și umorist Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență marți seara, după ce i s-a făcut rău chiar înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină la Cinematograful Capitol din Onești, județul Bacău. Din cauza gravității situației, artistul a fost transferat rapid de la Spitalul Județean Bacău la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, pentru a primi îngrijirea necesară, potrivit Antena 3 Suceava.
Managerul spitalului, Larisa Blanari, a declarat că artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă.
Procedura a fost efectuată de o echipă multidisciplinară, formată din neurolog, radiolog intervenționist și medic ATI, și a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator.
În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.
Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui.
Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea.
Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături– a transmis familia artistului
Comentarii
Celentano a zis
Multa sanatate maestre!!! Sa te ajute Dumnezeu sa iti revii!!!
ana a zis
De remarcat posibilitățile medicale (tehnice/resurse umane) ale SJU Bacău în tratarea unui AVC-, adică o problemă de sănătate frecvent întâlnită în practică…… Acum știți exact ce să spuneți la ambulanță referitor la unde să vă interneze, dacă mai apucați …..
Nicu a zis
Spitalul Județean de Urgență Bacău ce poate să facă la un AVC??? Când o să poată???
Mergem la Suceava cu o populație de 80 mii locuitori (ei pot).
Consiliul Județean Bacău aude??? Vede??
Vedeți statisticile câteva multe decese cardio-vasculare au fost în județul Bacău.