Dosar penal pentru ministrul Sportului, Eduard Novak, după ce a avariat mașina instituției, când se întorcea din Bacău

Ministrul Sportului, Eduard Novak, are dosar penal pentru că ar fi ascuns mașina instituție în garaj, după ce a făcut un accident cu ea în drumul de întoarcere de la Bacău la București. Întâmplarea a avut loc anul trecut, când ministrul a participat la Turul Colinelor.

Potrivit Sindicatului Național Sport și Tineret, oficialul ar fi încercat să mușamalizeze accidentul pentru a nu se afla că nu avea voie să fie la volan.

Conform unor documente și verificări consultate de SNST, ministrul Novak nu trebuia să conducă autovehiculul implicat în accident deoarece nu era adaptat handicapului său.

Ministrul Sportului neagă că ar fi greșit cu ceva

Eduard Novak spune că nu a greșit cu absolut nimic. Ministrul Sportului susține că n-are nevoie de niciun fel de permis special și că nu a ascuns mașina după avarie, așa cum îl acuză Sindicatul Național de Sport și Tineret.

„Haideți să fim foarte clari. Aveam voie să conduc, şoferul meu se simțea foarte nasol în drum spre București. Mă întorceam către serviciu. A fost o tamponare normală, ca pentru oricine altcineva, nu mai mult de o avarie. N-a fost nimic.

În primul rând, eu am condus de 23 de ani cu aviz medical, nu am nevoie să modific nimic la maşină. Așa conduc de 23 de ani, nu există nicio altă suspiciune. A fost un accident și atât (…). Este un permis normal cel pe care îl am, eu nu am nevoie de niciun permis special. Este un atac de cea mai joasă speță care se poate întâmpla.

Deci, oamenii într-adevăr sunt disperați ca să dea în mine, dar și din faptul că eu sunt cu dizabilitate. Deci asta este, chiar eu nu mai înțeleg. Deci mașina a fost în garaj, am raportat la CASCO, s-a reparat mașina, toate demersurile care trebuie normal”, a spus Eduard Novak pentru Antena 3.

Acuzațiile care i se aduc

În urma sesizării a faptelor săvârșite la data de 13.06.2021, de către Novak Carol-Eduard, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică a deschis dosarul penal nr.2984/P/2022. Ministrul Sportului este acuzat de săvârşirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul penal, de încredințare a unui vehicul unei persoane fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 3 din Codul penal, precum şi de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.297 alin. 1 din Codul penal, mai arată sursa citată.

Mâine, ministrul se întoarce în Bacău

Ministrul Sportului este așteptat mâine, 23 noiembrie, la o conferință de presă în Bacău, pentru prezentarea Strategiei Naționale pentru Sport, un document strategic cadru elaborat de Ministerul Sportului și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.