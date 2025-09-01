Dosar penal pentru un bărbat din Letea Veche, după ce polițiștii au descoperit mai multe deșeuri periculoase în curtea locuinței sale

Un bărbat din comuna Letea Veche s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii au descoperit în casa acestuia mai multe tipuri de deșeuri periculoase.

Pe 28 august, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, au desfășurat o acțiune pe linia verificării respectării legislației incidente regimului deșeurilor periculoase.

Astfel, la locuința unui bărbat de 49 de ani, din comuna Letea Veche, au fost identificate diferite cantități de deșeuri periculoase și nepericuloase, provenite din activități de dezmembrări și reparații auto desfășurate neautorizat. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată în vederea eliminării prin intermediul unor operatori economici autorizați.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de eliminarea, deţinerea ori păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.