Dosar penal privind consultațiile oftalmologice oferite de AUR în Bacău. Procurorii cercetează o posibilă exercitare fără drept a profesiei

Așa-zisele consultații oftalmologice oferite de membrii AUR, în sediul partidului, în campania 2024, au intrat în vizorul anchetatorilor, care suspectează că a fost exercitată fără drept o profesie.

Așa cum Ziarul de Bacău a relatat la acel moment, zeci de băcăuani și-au făcut așa-zise consultații oftalmologice și au primit ochelari de la AUR Bacău, în cadrul unei acțiuni de partid. În fotografiile postate chiar de formațiunea politică, se putea observa cum „consultațiile” sunt efectuate de membri de partid, fără nicio specializare în domeniul oftalmologic.

De altfel, AUR Bacău a organizat în două rânduri evenimentul intitulat „Ochelari gratis pentru toți românii”, chiar la sediul din municipiu, pe 9 august și pe 21 august.

„În cadrul campaniei AUR desfășurată la sediul regional din Bacău, pe data de 21.08.2024, au fost consultate 160 de persoane și s-au oferit 306 perechi de ochelari gratuit”, se arăta pe pagina oficială de Facebook a filialei locale, unde au fost postate și fotografii de la eveniment. Așa cum se poate observa însă în imagini, așa-zisele consultații au fost date de un membru de partid, Victor Buftea, candidat la alegerile locale din partea AUR și câștigător al unui post de consilier local. Acesta se afla în spatele aparatului de măsurare a dioptriilor, care era pus pe niște cartoane.

Lângă el, completând tot felul de date și oferind ochelari celor „consultați” se afla un alt membru AUR Bacău, Gabriela Ciorbă, vitor consilier județean AUR. Niciunul dintre cei doi nu are studii în domeniul oftalmologiei, însă, după cum se observă în imagini, prescriu ochelari unor cetățeni.

Procurorii au pus „lupa” pe „consultațiile” de la AUR Bacău

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a confirmat că a fost deschis un dosar penal referitor la așa-zisele consultații oftalmologice organizate de membri ai partidului AUR în luna august 2024, în județul Bacău.

Potrivit unui răspuns transmis redacției la o solicitare formulată în baza Legii privind liberul acces la informațiile de interes public, în cauză sunt efectuate cercetări in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează fapta, nu o persoană anume.

Facsimil: răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău

„În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii, prevăzută de art. 348 din Codul penal”, se arată în răspunsul transmis de instituție.

Investigația vizează posibile fapte de natură penală care ar fi fost comise cu prilejul efectuării unor consultații oftalmologice desfășurate de membri ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în cursul lunii august 2024.

Infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii este sancționată de Codul penal și se referă la desfășurarea unei activități profesionale pentru care legea impune o autorizație, un drept de practică sau o calificare specială, în lipsa acestora. În cazul concret, era nevoie măcar de un optometrist, dacă nu de un doctor.

Deocamdată, procurorii nu au oferit alte detalii privind stadiul anchetei sau persoanele care ar putea fi vizate de cercetări. Dosarul se află în continuare în lucru, însă surse apropiate anchetei susțin că procurorii sunt foarte aproape de a finaliza cercetările.