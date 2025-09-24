Dosare penale pentru mai mulți șoferi prinși conducând mașini cu numere de înmatriculare false sau expirate

Mai mulți conducători auto au fost prinși, pe DN2 – E85, conducând mașini cu plăcuțe de înmatriculare false, expirate sau care aparțineau altor autovehicule. Toți cei prinși s-au ales cu dosare penale.

Pe 19 septembrie, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Bacău a depistat în flagrant delict, pe DN2 – E85, în afara localității Răcăciuni, un tânăr de 21 de ani, din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism ce tracta o rulotă cu numere de înmatriculare false.

Din verificări a reieșit faptul că plăcuța cu numărul de înmatriculare montată la rulotă era atribuită unui autoturism înmatriculat în anul 2005. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi cu număr fals.

În aceeași zi, polițiștii au depistat în flagrant delict, pe DN2 – E85, în localitatea Nicolae Bălcescu, o femeie de 41 de ani, în timp ce conducea un autoturism ce avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare temporare, emise de autoritățile germane, acestea fiind expirate. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumul public a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie în România.

Pe 21 septembrie, polițiștii Serviciului Rutier Bacău au oprit în trafic pentru control, pe DN2 – E85, în localitatea Nicolae Bălcescu, un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă încărcată cu material lemnos, condus de un bărbat de 61 de ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că numărul de înmatriculare al semiremorcii era atribuit altui vehicul. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.