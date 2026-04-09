Dosarul „asfaltărior la caiet”: Procurorii DNA Bacău descriu cum s-ar fi folosit documente false pentru a devia banii europeni. Lista inculpaților

Un mecanism bine pus la punct de falsificare a documentelor ar fi stat la baza unei tentative de obținere ilegală de fonduri europene în municipiul Bacău. Procurorii Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău descriu, în rechizitoriu, pas cu pas, cum ar fi fost „fabricată” justificarea tehnică pentru modificarea proiectului SMT în vederea asfaltării unor străzi din municipiu. În urma anchetei, au fost trimiși în judecată funcționari din Primăria Bacău și reprezentanți ai firmelor implicate.

Potrivit procurorilor, totul ar fi pornit de la dorința de a extinde lucrările din cadrul proiectului „Sistem de management al traficului” dincolo de limitele aprobate, prin asfaltarea integrală a unor străzi, deși acest lucru nu era eligibil pentru finanțare europeană.

Pentru a face posibil acest lucru, anchetatorii susțin că a fost construită o justificare tehnică falsă.

La data de 13 iunie 2023, la inițiativa lui Piștea Ciprian-Octavian, ar fi fost organizată o ședință de lucru în urma căreia a fost redactată o „notă de constatare” în fals. În document s-ar fi introdus, în mod deliberat, informații neadevărate despre structura rutieră a străzilor vizate.

Mai exact, ar fi fost inserată afirmația că „sistemul rutier existent […] este tip dală de beton peste care s-a venit cu un strat de uzură de 4 cm”, ceea ce ar fi făcut imposibilă aplicarea soluției tehnice inițiale din proiect. În realitate, susțin procurorii, această situație nu exista, însă a fost folosită ca pretext pentru schimbarea proiectului.

Pe baza acestei note, ar fi fost emise ulterior două dispoziții de șantier, care au preluat aceleași date nereale. Aceste documente au schimbat practic soluția tehnică: în locul frezării la 9 cm și refacerii structurii rutiere, s-a trecut la o intervenție superficială, combinată cu asfaltarea integrală a unor tronsoane de străzi, folosind materiale rămase din proiect.

Procurorii arată că aceste documente nu au fost doar redactate, ci și asumate în lanț de mai mulți specialiști și responsabili din proiect, ceea ce a dat aparența de legalitate întregii operațiuni.

Astfel, dispozițiile de șantier și nota de constatare ar fi fost semnate de:

– D.B., reprezentant al S.C. FIP CONSULTING S.R.L. (proiectant),

– D.M., diriginte de șantier din partea S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.,

– M.S., inginer construcții în cadrul S.C. HIDRO SALT-B-92 S.R.L.,

– A.G., diriginte de șantier din partea S.C. VAMIBCONS S.R.L.,

– A.S.P., inginer construcții în cadrul S.C. TRUST G.P. S.R.L.,

– A.T.E., inginer construcții în cadrul S.C. BVA LOGISTIK S.R.L.

Ulterior, în calitate de manager de proiect, Anghel Constantin-Adrian ar fi semnat dispozițiile de șantier și, la 10 noiembrie 2023, le-ar fi înaintat către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru decontare.

În baza acestor documente, au fost executate lucrări de asfaltare pe străzile Mioriței, Nicolae Bălcescu, Calea Mărășești și Calea Republicii, în valoare de 8.768.289 lei. După finalizarea lucrărilor, ar fi fost solicitată rambursarea banilor din fonduri europene.

Tentativa ar fi fost însă blocată după apariția unor suspiciuni de fraudă, iar cheltuielile au fost suportate din bugetul local.

Pe lângă persoanele fizice, au fost trimise în judecată și societățile implicate:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L., S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L., S.C. HIDRO SALT-B-92 S.R.L., S.C. VAMIBCONS S.R.L., S.C. GAVCONS TEHNIC S.R.L., S.C. TRUST G.P. S.R.L. și S.C. BVA LOGISTIK S.R.L.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bacău, inculpații fiind cercetați în stare de libertate.