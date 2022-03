Pompierii de la ISU Bacău au acum în dotare două noi autospeciale, Dotări noi la ISU Bacău: o autoplatformă pentru salvare de la înălțime şi o autospecială pentru intervenții pirotehnice.

Două impresionante şi, deopotrivă, spectaculoase echipamente de intervenție au ajuns în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău: o autoplatformă pentru salvare de la înălțime şi o autospecială pentru intervenții pirotehnice, a anunțat prefectul Lucian Bogdănel.

Dotarea a fost realizată de Guvernul României, prin intermediul IGSU, care a beneficiat de o finanțare cu fonduri europene asigurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (proiectul „Viziune 2020”), prin care s-au achiziționat 19 autospeciale și 18 platforme.

„Alături de conducerea ISUJ Bacău am trecut în revistă noile echipamente care vor aduce, am convingerea fermă, un serios plus de eficiență în gestionarea situațiilor de urgență de către angajații Inspectoratului. Noile dotări înseamnă o sporire substanțială a capabilităților ISU de intervenție şi se vor concretiza, negreşit, în vieți şi bunuri salvate”, a mai spus prefectul Lucian Bogdănel.