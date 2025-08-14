Două dintre victimele rănite în explozia de la Letea Veche vor fi transferate în Austria

Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate.

Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport.

„Menționăm că, Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății au transmis rapoartele medicale către clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării acestora. De asemenea, Ministerul Sănătății a contactat și o clinică din Italia, în acest sens”, transmite ISU Bacău.

Autoritățile române rămân în permanentă legătură cu echipele medicale din țară și cu partenerii internaționali, pentru a asigura pacienților cele mai bune condiții de tratament și îngrijire.