Două junioare din Bacău, în lotul național de șah după Campionatul de la Olimp

Performanță remarcabilă pentru șahul băcăuan: două sportive de la Academia de Șah Văsâi au fost selectate în lotul național al României, în urma rezultatelor obținute la Campionatul Național de Juniori desfășurat la Olimp, în perioada 1–9 aprilie 2026.

Este vorba despre Lavinia-Karis Dogaru și Vanessa Maria Văsâi, care au concurat la categoria Under 12 Fete și au reușit să se claseze între cele mai bune jucătoare din țară, într-o competiție considerată una dintre cele mai dificile din calendarul șahistic juvenil.

Lavinia-Karis Dogaru a încheiat turneul pe locul 5, rezultat care i-a asigurat accederea în lotul național. Evoluția sa a confirmat forma bună în partidele clasice, unde a demonstrat răbdare, strategie și capacitate de revenire în momentele dificile.

La rândul său, Vanessa Maria Văsâi a ocupat locul 8 la aceeași categorie, performanță care i-a adus, de asemenea, selecția în lotul național. Parcursul său a fost marcat de maturitate în joc și de rezultate solide, inclusiv remize importante obținute în momente-cheie.

Pe lângă cele două sportive selecționate, o evoluție promițătoare a avut și Ariana Teodora Timaru, care a obținut 4,5 puncte din 9 posibile la categoria Under 10 Fete. Considerată una dintre cele mai tinere și talentate jucătoare ale grupului, Ariana a impresionat prin stilul de joc curajos și bine calculat.

„Visul s-a împlinit după un an de așteptare, într-un moment în care plăcerea pentru joc a fost pe primul loc. Fetelor, suntem mândri de voi!”, a declarat antrenorul principal al academiei, Alexandru Văsâi.

Sportivele au fost însoțite la competiție de instructorul Andreea Timaru, care le-a oferit sprijin pe întreaga durată a turneului.

Participarea la Campionatul Național de Juniori a fost susținută în principal de club și de familiile sportivelor, în lipsa unor sponsori, rezultatele obținute fiind o dovadă a faptului că performanța poate fi construită prin muncă, disciplină și implicare. (sursă: comunicat de presă)