Două magazine de pe Energiei și Mioriței, închise de Poliția Locală! Comercianții au fost prinși vânzând țigări minorilor

Activitatea a două magazine din municipiul Bacău a fost suspendată, după ce comercianții au fost prinși în timp ce vindeau țigări minorilor.

„În datele de 25 septembrie 2025 și 26 septembrie 2025, au fost depistate două societăți comerciale din municipiul Bacău care comercializau produse din tutun către persoane minore – una având punctul de lucru în str. Energiei, iar cealaltă în zona străzii Mioriței”, transmit polițiștii locali.

Pentru această abatere gravă, fiecare dintre operatorii economici a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 lei, conform art. 3, alin. (6^1) din Legea nr. 349/2002. Totodată, a fost dispusă și măsura complementară a suspendării activității prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

„Poliția Locală a Municipiului Bacău reamintește tuturor comercianților că respectarea legislației privind regimul produselor din tutun este obligatorie, iar nerespectarea acesteia atrage sancțiuni severe, inclusiv suspendarea activității. Cetățenii pot semnala astfel de situații la Dispeceratul Poliției Locale Bacău, disponibil 24/7, la numărul 0234/986”, au mai precizat polițiștii locali.

Poliția Locală a municipiului Bacău va continua să monitorizeze atent activitatea societăților comerciale, pentru a preveni și combate practicile care pun în pericol sănătatea tinerilor și pentru a asigura un climat de comerț civilizat.