Două minore din Vrancea, găsite de polițiști sub un pod, la limita cu județul Bacău

Două fete de 12 și 15 ani, din județul Vrancea, au fost găsite de polițiștii băcăuani în timp ce se aflau în stare de panică, sub un pod din zona unei păduri aflate la limita dintre județele Bacău și Vrancea.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc vineri, 23 mai, în jurul orei 16:30. O patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului a observat cele două minore în timpul unei misiuni de patrulare.

Polițiștii au intervenit imediat și au stabilit identitatea fetelor, constatând că acestea sunt din județul Vrancea și ar fi plecat de acasă fără acordul părinților.

Din primele verificări a reieșit că minorele au mers pe jos mai bine de 15 kilometri până în locul în care au fost găsite.

Oamenii legii s-au asigurat că fetele sunt în afara oricărui pericol și nu au nevoie de îngrijiri medicale, după care acestea au fost predate polițiștilor din cadrul IPJ Vrancea.

Autoritățile continuă verificările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care cele două minore au plecat de acasă și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.