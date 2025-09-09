Dr. Băncescu, medic șef de la Urgențele Spitalului Onești, trimisă în judecată de DNA Bacău. Ea a recunoscut că a aranjat un concurs pentru angajarea unei asistente

Șefa Centrului Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca din mun. Onești a aranjat un concurs pentru angajarea unei asistente.

Dr. Ana Maria Băncescu a transmis unei candidate subiectele de concurs. Atât ea, cât și candidata au recunoscut faptele și au făcut acorduri de recunoaștere cu DNA Bacău.

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus sesizarea instanței de judecată, cu două acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu inculpații:

BĂNCESCU ANA MARIA, medic șef al Centrului Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca din mun. Onești, pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale) și

B. C. V., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine, în formă continuată (două acte materiale).

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Cu ocazia unui concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical medicină generală debutant Compartiment Primiri Urgențe (CPU), inculpata Băncescu Ana Maria, în calitatea menționată și aceea de membru al comisiei de concurs constituite la nivelul instituției, în zilele anterioarei datei de 01.07.2024 și în data de 03.07.2024, i-ar fi transmis, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare și transmitere a datelor, candidatului B. C. V., propunerile de subiecte pentru proba scrisă respectiv proba practică, informații confidențiale folosite de candidat pentru a se pregăti și pentru a susține și promova proba scrisă ce a avut loc în data de 01.07.2024 și proba practică ce a avut loc în data de 04.07.2024.

Facem precizarea că inculpații şi-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

În prezența avocatului, fiecare inculpat a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

1 an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei cu stabilirea unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, pentru fiecare dintre cei doi inculpați.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Bacău.