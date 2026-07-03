Dr. Liliana Petrescu, fost medic la UPU Bacău, trimisă în boxa acuzaților, după ce ar fi emis zeci de concedii medicale fictive și ar fi primit mită

Dr. Liliana Petrescu, fost medic primar din cadrul UPU-SMURD Adulți a Spitalului Județean de Urgență Bacău, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, fiind acuzată că a emis în fals 34 de certificate de concediu medical și că a primit bani pentru eliberarea acestora, precum și pentru acordarea unor îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat într-un comunicat că, la data de 2 iulie 2026, a sesizat Tribunalul Bacău cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpata, cercetată pentru luare de mită în formă continuată (14 acte materiale) și fals intelectual în formă continuată (34 de acte materiale).

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2023 – decembrie 2025, medicul, identificat în comunicat prin inițialele P.L.D., ar fi întocmit 34 de certificate de concediu medical pentru 17 persoane, fără ca acestea să fi fost consultate și fără să se prezinte la Unitatea de Primiri Urgențe. În documente ar fi fost consemnate în mod fals afecțiuni medicale care justificau acordarea concediului.

Procurorii susțin că, pentru opt dintre beneficiarii concediilor medicale fictive, medicul ar fi primit în 13 rânduri suma totală de 2.100 de lei cu titlu de mită.

De asemenea, într-un caz petrecut la 8 decembrie 2025, medicul ar fi primit, prin intermediul unei alte persoane, încă 200 de lei pentru a facilita acordarea unor îngrijiri medicale – consult și internare – unui pacient.

În baza certificatelor medicale considerate false, beneficiarii ar fi încasat indemnizații de concediu medical reprezentând 100% din salariu, deși nu s-au prezentat la locul de muncă.

Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, inculpata a acceptat faptele reținute de procurori și încadrarea juridică a acestora. Pedeapsa negociată este de doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, pentru un termen de trei ani.

Totodată, aceasta va avea interdicția de a ocupa funcții publice și funcții care implică exercițiul autorității de stat, precum și de a exercita profesia de medic în cadrul spitalelor publice, pentru o perioadă de doi ani. În plus, va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și va participa la programe de reintegrare socială, sub supravegherea Serviciului de Probațiune.

În dosar au fost instituite măsuri asigurătorii asupra sumei de 6.000 de lei, iar procurorii solicită confiscarea specială a celor 2.300 de lei despre care susțin că reprezintă bani proveniți din mită. Totodată, instanța este chemată să dispună desființarea celor 34 de certificate de concediu medical considerate false.

Parchetul subliniază că acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă o etapă a procesului penal și că soluția finală aparține instanței de judecată, fiind pe deplin aplicabil principiul prezumției de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Mai jos, comunicatul de presă integral:

Biroul de informare şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 02 iulie 2026 a fost sesizat Tribunalul Bacău cu acordul de recunoaștere a vinovăției sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (14 acte materiale) şi fals intelectual în formă continuată (34 de acte materiale).

În acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut, în esenţă, următoarea situație de fapt:

În perioada mai 2023 – decembrie 2025, în calitatea de medic primar în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău – UPU-SMURD (adulţi), la diferite intervale de timp, însă în baza unei rezoluţii infracţionale unice, contrar îndatoririlor de serviciu, inculpata P.L.D. a întocmit în fals 34 de certificate de concediu medical pentru ca un număr de 17 persoane să poată beneficia în mod nelegal de concediu medical, inculpata atestând în fals că pacienţii sufereau de afecţiuni medicale deşi nu efectuase niciun consult medical prealabil (în condiţiile în care beneficiarii nu se prezentau fizic în unitatea de primiri urgenţe).

În aceeaşi perioadă, în legătură cu emiterea certificatelor de concediu medical întocmite în fals pentru un număr de opt persoane dintre cele 17 anterior menţionate, în 13 ocazii diferite, însă tot în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata P.L.D. a primit în total suma de 2100 de lei cu titlu de mită.

De asemenea, la data de 08.12.2025, tot în calitatea de medic primar în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău – UPU-SMURD (adulţi), în derularea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin intermediul suspectului N.D.M., a primit suma de 200 de lei cu titlu de mită de la suspectul S.V.G., pentru ca acesta din urmă să poată beneficia, în calitate de pacient, de îngrijiri medicale în cadrul unităţii spitaliceşti (consult şi internare).

În baza certificatelor de concediu medical întocmite în fals, beneficiarii au primit indemnizaţii de 100% din salariu de la angajatori (instituţii publice şi societăţi private), deşi nu s-au prezentat la serviciu.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpata va fi condamnată la pedeapsa principală rezultantă de:

2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară (şi accesorie) constând în:

a) interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

b) interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; şi

c) interdicţia de a exercita profesia de medic în cadrul spitalelor publice.

a) interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; şi c) interdicţia de a exercita profesia de medic în cadrul spitalelor publice. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru un termen de supraveghere de 3 ani;

pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității;

a fost obligată să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

s-au impus şi celelalte măsuri de supraveghere prevăzute de Codul penal.

În prezența apărătorilor aleşi, inculpata a declarat că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată acestora.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii cu privire la suma de 6000 lei în vederea confiscării speciale şi al acoperirii cheltuielilor judiciare, instanţa fiind sesizată cu propunerea de menţinere a acestor măsuri şi confiscarea specială a sumei de 2300 lei primită cu titlu de mită.

De asemenea, instanţa a fost sesizată şi cu propunerea de desfiinţare a celor 34 de certificate de concediu medical întocmite în fals.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță, spre competentă soluţionare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.