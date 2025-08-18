Dragoliv Auto Fest, un succes răsunător la Sascut: peste 1.500 de participanți, trei mașini oferite gratuit și concert Adrian Minune

Sascut, centrul atracției în județul Bacău

Comuna Sascut din județul Bacău a fost duminică, 17 august 2025, gazda unui eveniment de neuitat. Prima ediție a Dragoliv Auto Fest, organizată de Parcul Auto Dragoliv, a adunat peste 1.500 de oameni veniți din toate colțurile județului și din mai multe orașe ale țării. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu voie bună, premii, concerte și activități care au transformat mica localitate într-un punct de atracție național.

Pentru comunitatea din Bacău, Dragoliv Auto Fest a însemnat mai mult decât o simplă expoziție auto: a fost o demonstrație de seriozitate, tradiție și respect față de clienți din partea unui brand local care, în peste 31 de ani de activitate, a ajuns să fie cunoscut în toată România.

Tombolă cu premii surprinzătoare

Momentul cel mai așteptat al evenimentului a fost tragerea la sorți de la ora 14:00, când Dragoliv a oferit gratuit trei autoturisme. Cei trei câștigători au plecat acasă cu un BMW Seria 3 Diesel, o Toyota Aygo Benzină și un Peugeot 207 CC Cabrio Automat.

Premiile au fost împărțite pe trei categorii: unul pentru participanții prezenți la eveniment și care și-au ridicat biletele de intrare, unul pentru clienții fideli care au achiziționat de-a lungul timpului mașini de la Dragoliv și unul pentru cei activi în campaniile online de pe rețelele sociale.

„Prin acest eveniment am dorit să mulțumim comunității și clienților noștri. Dragoliv înseamnă transparență și seriozitate, iar oamenii care ne sunt alături merită răsplătiți”, a declarat Cristian Bostan, Director General Dragoliv.

Concert Adrian Minune și atmosferă de festival

Distracția nu s-a oprit după tombolă. La ora 16:00, pe scena ridicată special pentru acest eveniment, a urcat Adrian Minune, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Concertul său a atras sute de oameni în fața scenei și a adus un plus de energie unei zile deja pline de emoții și surprize.

Voia bună a fost completată de zone de food și băuturi, standuri ale partenerilor și o paradă a mașinilor Dragoliv, care au putut fi văzute și testate de participanți.

Asociația Dragoliv – implicare socială în Sascut

Un moment aparte a fost dedicat Asociației Dragoliv „Salvăm animale, salvăm suflete”, organizația care se ocupă de adăpostul din Sascut, unde se află în prezent peste 180 de câini. Vizitatorii au aflat detalii despre adopțiile disponibile și despre investițiile făcute de companie în sprijinul animalelor abandonate.

„În spatele brandului Dragoliv stă dorința de a face bine comunității. Prin această asociație am reușit să salvăm sute de câini, iar proiectele noastre sunt mereu legate și de partea socială, nu doar de business”, a adăugat Cristian Bostan.

Primarul Sascutului, mesaj de susținere

La eveniment a fost prezent și primarul comunei Sascut, Ionel Apostol, care a ținut să felicite echipa Dragoliv pentru investițiile aduse în localitate:

„Avem o familie Dragoliv, dar în spatele acestei familii stau Cristi și Anca Bostan, pe care îi felicit pentru tot ceea ce fac pentru comunitatea noastră. Nu au ales să investească în altă parte, ci aici, acasă, la Sascut. De aceea suntem alături de ei și îi sprijinim, pentru că reprezintă un exemplu de seriozitate și de respect pentru fiecare client.”

Dragoliv – un brand cu tradiție din Bacău, cunoscut în toată țara

Parcul Auto Dragoliv din Sascut, Bacău, este unul dintre cele mai vechi și respectate branduri din domeniul auto second-hand din România. Înființată acum peste 31 de ani și înregistrată ca marcă la OSIM, compania a crescut pas cu pas, devenind astăzi un reper național. Cu un parc auto de peste 500 de mașini disponibile în stoc, cu servicii de finanțare în rate chiar și pentru clienții cu istoric negativ, cu garanție gratuită pentru motor și cutie și cu livrare gratuită în toată țara, Dragoliv se diferențiază prin transparență și încredere.

Succesul primei ediții Dragoliv Auto Fest, cu peste 1.500 de participanți, trei mașini oferite gratuit și un concert memorabil, arată încă o dată că Dragoliv nu este doar un dealer auto, ci un brand care aduce comunitatea împreună și construiește viitorul prin seriozitate și implicare.