Dragoș Benea critică inaugurarea cetății Rákóczi de la Ghimeș fără steag românesc: „Un afront adus imaginii României!”

Europarlamentarul PSD de Bacău, Dragoș Benea, reacționează dur după inaugurarea lucrărilor de reabilitare a fostului punct vamal Rákóczi din Ghimeș, obiectiv restaurat printr-o finanțare de peste 1,3 milioane de euro asigurată de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Benea acuză faptul că evenimentul desfășurat vineri s-a derulat „fără însemnele naționale ale Statului Român”, în condițiile în care în apropierea obiectivului ar fi fost arborate steaguri ale Ungariei și ale așa-zisului Ținut Secuiesc.

„Cu greu putem găsi un afront mai mare adus imaginii noastre, ca români”, afirmă eurodeputatul băcăuan, care consideră situația „o formă grosolană de lipsă de loialitate față de România”.

Dragoș Benea pune sub semnul întrebării și oportunitatea investiției, comparând-o cu alte obiective din județul Bacău aflate într-o stare avansată de degradare sau blocate administrativ. Acesta amintește de Conacul Rosetti din Căiuți, dar și de clădirea istorică a Spitalului Județean de Urgență Bacău, aflată, potrivit acestuia, „de 8 ani, într-un interminabil șantier”.

Europarlamentarul critică și autoritățile prezente la inaugurare, inclusiv prefectul și conducerea Consiliului Județean, despre care spune că au tolerat lipsa simbolurilor naționale la un eveniment oficial finanțat din bani publici românești.

„Nu există un combustibil mai bun pentru extremism decât tipul de aroganță vădit de evenimentul de la Ghimeș”, mai afirmă Benea, care susține că astfel de manifestări contribuie la alimentarea radicalismului politic și a tensiunilor etnice.

Acesta precizează că a ales să reacționeze public după trecerea Rusaliilor catolice, „din respect” pentru sărbătoare, însă spune că nu poate considera situația drept „o banală scăpare”.