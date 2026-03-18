Dragoș Benea, omagiu la Bruxelles, pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la Montreal: „Ultima dată când omul a învins tehnologia”

Europarlamentarul Dragoș Benea a evocat, într-o intervenție susținută la Parlamentul European, legătura dintre excelența artistică și performanța sportivă, pornind de la simbolurile românești Constantin Brâncuși și Nadia Comăneci. Discursul a avut loc în cadrul evenimentului „European Values and Excellence – The Legacy of Nadia Comăneci 50 Years On”, organizat la Bruxelles.

Benea a construit o paralelă între viziunea lui Brâncuși, care „nu a sculptat păsări, ci zboruri”, și performanța Nadiei Comăneci, pe care a descris-o drept „zborul către perfecțiune” realizat în urmă cu 50 de ani, la Olimpiada de la Montreal 1976. Europarlamentarul a amintit momentul istoric în care gimnasta a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, evocând și celebra reacție a revistei TIME Magazine: „She’s perfect”.

În intervenția sa, Benea a subliniat și dimensiunea locală a acestei performanțe, arătând că drumul Nadiei către excelență „a pornit din județul nostru natal – Bacău”, ceea ce reprezintă „o bucurie în plus” pentru cei care împărtășesc această origine. El a evidențiat și rolul municipiului Onești, locul unde marea campioană continuă să inspire noi generații de gimnaste.

Discursul a inclus și o notă personală, europarlamentarul amintind de colaborarea cu Nadia Comăneci pentru albumul „Bacău, Mărturisiri”, lansat în urmă cu două decenii la Tescani, în apropierea muzeului dedicat lui George Enescu.

În final, Dragoș Benea și-a exprimat mândria de a fi băcăuan, subliniind că județul a oferit lumii o personalitate de talia Nadiei Comăneci, „Zâna de la Montreal”, și generații întregi de sportive care îi calcă pe urme.

