Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele REGI, la Conferința privind viitorul Politicii de Coeziune: „UE nu mai poate amâna problemele care îi amenință reziliența”

Eurodeputatul Dragoș Benea a participat, vineri, la Conferința la nivel înalt despre Politica de Coeziune în viitorul cadru bugetar multianual al UE, organizată de MIPE şi ministrul Dragoş Pîslaru, cu participarea vicepreşedinților executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto şi Roxana Mînzatu. Europarlamentarul social democrat a avut o intervenție în care a expus – din perspectiva comisiei europarlamentare REGI, pe care o conduce – viziunea cu privire la viitorul coeziunii.

În calitate de lider al comisiei REGI, acesta a subliniat că Uniunea Europeană este obligată să se adapteze noilor realități geopolitice, marcate de crize succesive care au testat robustețea proiectului european. Benea a reamintit că încă din septembrie, când în Parlamentul European a fost aprobată propunerea de flexibilizare a Politicii de Coeziune – pentru care el a fost raportor –, a transmis că securitatea pe continent reprezintă o condiție esențială pentru orice progres durabil.

Eurodeputatul a trecut în revistă provocările majore din ultimii ani: pandemia, care a expus vulnerabilități ale sistemelor critice precum sănătatea; războiul din Ucraina, cu efectele sale în lanț – criză umanitară, explozia prețurilor la energie, perturbarea circuitului produselor agricole, dar și o criză de securitate care a demonstrat cât de periculoasă este dependența de resurse ieftine din afara UE. „Un veritabil călcâi al lui Ahile”, a punctat Benea.

Acesta a citat și concluziile Raportului Draghi privind competitivitatea europeană, afirmând că Uniunea nu mai poate evita discutarea problemelor sistemice: „Nu mai putem lăsa pe mâine ceea ce trebuia făcut ieri. A evita discutarea problemelor nu înseamnă că ele nu există.”

Benea a subliniat rolul fundamental al Politicii de Coeziune, considerată de el „emblema Uniunii Europene”, și a dat exemplul României, care a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro în fonduri nerambursabile de la aderare până acum. El a pledat pentru menținerea Coeziunii ca motor principal al reducerii decalajelor și al consolidării rezilienței regionale, într-un context geopolitic tot mai volatil.

„Văd în viitoarea Politică de Coeziune un vehicul capabil să împace dezvoltarea durabilă cu consolidarea rezilienței Uniunii. Fără regiuni puternice, proiectul european riscă să rămână doar un ideal șubred”, a transmis președintele REGI.

În final, Benea a salutat propunerea de alocare a peste 60 de miliarde de euro pentru România în următorul cadru bugetar – a șasea cea mai mare alocare din UE și a doua ca beneficiar net –, interpretând-o ca pe un semnal clar că „Uniunea Europeană este aici pentru a rămâne”. Totodată, a felicitat MIPE și echipa ministrului Dragoș Pîslaru pentru organizarea conferinței.