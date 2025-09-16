Dragoș Dulhac, victorie de răsunet la Rochester: băcăuanul devine lider mondial al boxului pentru veterani

Boxerul băcăuan Dragoș Dulhac a scris aseară o pagină de istorie în circuitul internațional Master Boxing, după o victorie spectaculoasă obținută la Rochester, Marea Britanie, în fața neînvinsului german Kai Pieper. Confruntarea, considerată de specialiști „finala finalelor” pentru sportivii veterani, s-a încheiat mult mai repede decât se aștepta publicul.

Dulhac a dominat lupta de la început, reușind două knock-out-uri devastatoare: primul chiar în prima repriză, al doilea la debutul reprizei secunde. Arbitrul a fost nevoit să oprească meciul pentru siguranța adversarului, spre șocul fanilor care îl vedeau pe Pieper favorit, mai ales după ce acesta câștigase titlul la Las Vegas în 2025.

Prin acest succes, Dragoș Dulhac se impune ca lider incontestabil al boxului mondial pentru veterani, confirmând o formă fizică remarcabilă și o pregătire strategică impecabilă.

„Bravo, campionule!”, au strigat suporterii, în timp ce reacțiile din lumea boxului internațional au început să curgă imediat. Băcăuanul reușește, încă o dată, să ducă numele Bacăului și al României pe cele mai înalte culmi ale performanței.