Băcăuanul Dragoș Dulhac se luptă cu Rafał Kwiatkowski. Duelul care poate schimba istoria Masters Boxing

Pe 11 octombrie, în orașul german Vilseck, sportivul băcăuan Dragoș Dulhac va urca în ring pentru cel mai important meci al carierei. În fața sa va fi Rafał Kwiatkowski, un pugilist de origine poloneză, stabilit în Germania de la vârsta de 11 ani – un campion cu un palmares impresionant, deținător de titluri europene și mondiale la categoria Masters.

Miza este uriașă: unificarea celor trei centuri mondiale – WBF, LBF și AMB.

Este o confruntare care poate schimba istoria boxului Masters, o luptă între doi campioni care au câștigat respectul ringului prin muncă, disciplină și determinare.

Rafal Kwiatkowski, adversarul care a coborât în greutate pentru această luptă

Într-un gest rar întâlnit în lumea boxului, Kwiatkowski a decis să coboare până la categoria de 86 de kilograme, special pentru a se confrunta cu Dragoș Dulhac. Motivația lui? Dorința de a se măsura cu cel mai bun. „Vreau să lupt cu Dulhac pentru a arăta cine merită cu adevărat titlul mondial”, a declarat sportivul polonez într-un interviu recent.

Stabilit în Germania încă din copilărie, Kwiatkowski este cunoscut pentru stilul său agresiv, tehnic și pentru experiența acumulată în competițiile europene de top ale circuitului Masters Boxing.

Dragoș Dulhac – campionul care a ridicat standardul în Masters Boxing

Pentru Dragoș Dulhac, acest meci este mai mult decât o provocare sportivă — este o misiune personală, o luptă pentru recunoaștere internațională și o încununare a unei cariere clădite pe ani de muncă, sacrificii și disciplină.

Românul a devenit un nume respectat în ringurile Masters Boxing, acolo unde experiența și maturitatea se transformă în forță și strategie.

Cele trei centuri puse în joc —

🏆 WBF (World Boxing Foundation)

🏆 LBF (League of Boxing Federations)

🏆 AMB (Association of Masters Boxing)

— reprezintă vârful ierarhiei mondiale în boxul Masters. Câștigarea lor ar însemna pentru Dragoș Dulhac o triplă consacrare internațională și titlul de campion mondial absolut.

O echipă de elită în spatele campionului

Performanța nu vine niciodată singură. În spatele fiecărui campion există o echipă puternică, care pregătește fiecare detaliu cu precizie.

Dragoș Dulhac este antrenat de trei profesioniști de excepție:

Șova Gabriel –arhitectul planului de luptă;

–arhitectul planului de luptă; Bârgăoanu Valentin – responsabil cu pregătirea fizică, forța și rezistența;

– responsabil cu pregătirea fizică, forța și rezistența; Tomiță Ciprian – antrenorul care a lucrat intens la tactică, reflexe și execuție tehnică.

Această echipă a transformat fiecare antrenament într-o etapă spre perfecțiune, asigurându-se că sportivul român ajunge la forma maximă exact în ziua decisivă.

De la Bacău la Vilseck – un drum spre glorie

Pentru Dragoș Dulhac, totul a început în Bacău, acolo unde boxul nu este doar un sport, ci o școală a vieții. Acum, la capătul unei cariere remarcabile, urmează „lupta vieții” – o confruntare care poate aduce României o nouă pagină de aur în istoria boxului mondial.

Pe 11 octombrie, în Germania, se va scrie istorie.

Trei centuri. Un singur campion. O misiune clară.