Dramă la Onișcani! Le-a luat foc casa, în noaptea de Revelion

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții de Revelion la o casă din comuna Filipești, satul Onișcani, pompierii militari fiind solicitați să intervină pentru stingerea focului.

„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul locuinței pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind finalizată cu succes. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a producerii incendiului a fost jarul căzut din sistemul de încălzire.