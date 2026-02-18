VIDEO DRDP Iași: Se circulă fără restricții pe toate drumurile naționale din zona Moldovei

Pe drumurile naționale din zona Moldovei, se circulă fără restricții, a anunța Direcția Rutieră de Drumuri și Poduri Iași.

Foto arhivă

În cursul nopții trecute, la nivelul DRDP Iași au acționat 221 de autoutilaje și au fost răspândite 1849 tone de material antiderapant, după cum urmează:

SDN Bacău: 31 autoutilaje și 227 tone

SDN Bârlad: 24 autoutilaje și 139 tone

SDN Botoșani: 35 autoutilaje și 198 tone

SDN C-lung Mold.: 28 autoutilaje și 230 tone

SDN Iași: 22 autoutilaje și 256 tone

SDN Piatra Neamț: 47 autoutilaje și 571 tone

SDN Suceava: 34 autoutilaje și 228 tone

„În prezent, pe raza DRDP Iași sunt in acțiune 201 autoutilaje, iar circulația în regiune se desfășoară în condiții de iarnă, cu zăpadă pe carosabil în mai multe județe, pe fondul ninsorilor abundente.

Reamintim, întreaga regiune a Moldovei și jumătatea de sud a țării se află sub atenționare Cod galben și Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol”, transmite DRDP Iași.