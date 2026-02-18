VIDEO DRDP Iași: Se circulă fără restricții pe toate drumurile naționale din zona Moldovei

Pe drumurile naționale din zona Moldovei, se circulă fără restricții, a anunța Direcția Rutieră de Drumuri și Poduri Iași.
În cursul nopții trecute, la nivelul DRDP Iași au acționat 221 de autoutilaje și au fost răspândite 1849 tone de material antiderapant, după cum urmează:
- SDN Bacău: 31 autoutilaje și 227 tone
- SDN Bârlad: 24 autoutilaje și 139 tone
- SDN Botoșani: 35 autoutilaje și 198 tone
- SDN C-lung Mold.: 28 autoutilaje și 230 tone
- SDN Iași: 22 autoutilaje și 256 tone
- SDN Piatra Neamț: 47 autoutilaje și 571 tone
- SDN Suceava: 34 autoutilaje și 228 tone
„În prezent, pe raza DRDP Iași sunt in acțiune 201 autoutilaje, iar circulația în regiune se desfășoară în condiții de iarnă, cu zăpadă pe carosabil în mai multe județe, pe fondul ninsorilor abundente.
Reamintim, întreaga regiune a Moldovei și jumătatea de sud a țării se află sub atenționare Cod galben și Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol”, transmite DRDP Iași.
