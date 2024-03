Drept la replică al conducerii Colegiului Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

Vă scriem în legătură cu articolul apărut in Ziarul de Bacău ediția din data de 14.03.2024, intitulat „EXCLUSIV! Dosar penal la Colegiul Pedagogic. Sunt cercetate o serie de sponsorizări făcute școlii, de către rude ale directoarei”, pentru a va aduce la cunoștință că respectivul articol conține informații contrare realității.

În concret, sunt contrare realității, printre altele, următoarele aspecte prezentate în articol:

– „existența unor sponsorizări din partea rudelor directoarei” – nu a existat nicio sponsorizare din partea rudelor directoarei unității de învățământ, contractele de sponsorizare fiind încheiate cu persoane juridice;

– „contabila instituției ar fi sesizat conducerea colegiului în repetate rânduri de faptul că lipsesc documentele însoțitoare care să ateste recepția materialelor de construcție” – nu a existat nicio sesizare a conducerii colegiului din partea fostei contabile cu privire la sponsorizările în discuție;

– „ fosta contabilă nu ar fi fost băgată în seamă, ba chiar admonestată” – fosta contabilă a colegiului a fost mereu primită și ascultată de conducerea colegiului atunci când a avut ceva de sesizat, iar adresele acesteia au fost analizate în consiliile de administrație ale instituției. Așa cum am arătat, nu a existat nicio sesizare din partea fostei contabile cu privire la sponsorizările în discuție. De asemenea, nu a existat nicio admonestare a fostei contabile din partea conducerii colegiului in contextul indicat in articol.

– se sugerează că demisia fostei contabile a colegiului ar avea legătură cu sponsorizările în discuție, ceea ce este fals;

– se afirma că sponsorizările ar fi fost făcute între anii 2021-2023 – nu au existat sponsorizări de natura acelora indicate în articol în anul 2021;

– se afirma că ar fi deschis un dosar penal – din informațiile primite din partea IPJ Bacău, nu există deschis un dosar penal.