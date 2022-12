DREPT LA REPLICĂ. George-Carol Alexof, președintele USR Cleja, reacționează după acuzațiile prefectului

George-Carol Alexof, vicepreședinte al organizației județene USR Bacău și președinte al USR Cleja, a transmis o replică, în urma publicării articolului „Cei 7 consilieri locali USR și ALDE care au blocat Consiliul Local Cleja au fost demiși legal. Justiția a confirmat ordinele emise de prefectul Bogdănel”.

FOTO: George-Carol Alexof, președintele USR Cleja, Facebook

Redăm replica transmisă de George-Carol Alexof:

„După cum bine știți acesta e un caz unic in 33 de ani. Ceea ce s a întâmplat la Cleja nu s-a mai întâmplat nicăieri.

Daca a bloca proiectele propuse de actualul primar inseamna a nu lua parte la ilegalitatile comise de acesta inseamna ca am facut bine ceea ce am facut.

Decizia politica de a fi exclusi nu a avut un fundament si a fost luata „noaptea ca hotii”. Prefectul împreuna cu primarul au încercat in nenumărate rânduri eliminarea noastră deoarece nu votam la comanda.

Nu s-a respectat codul administrativ,in dosarul pt eliminarea noastra au fost lipsa documente intenționat pt ca instanța să se pronunte in favoarea celor care impart banii publici dupa bunul plac si pt a se elimina toată opoziția care cerea baza legală pt toate acele acțiuni. Este un caz unic in România când este eliminată opoziția dintr-un consiliu local călcându-se în picioare tot ce ține de lege, eliminarea a 7 consilieri incomozi sub pretextul absenteismului este cam trasă de păr, se vede clar comanda politică demnă de vremuri pe care le credeam demult apuse.

Primarul a încercat in nenumărate rânduri eliminarea noastră iar când ai suport politic in teritoriu și deții o funcție politica numita elimini tot ce îți sta in cale.

Vom ataca in continuare decizia primarului Istoc si a prefectului Bogdanel si vom scoate la suprafată interesele care se ascund in spatele acestei actiuni.

Nu voi face rabat de la ceea ce inseamna dreptate si verticalitate.

Un castig pentru noi ca ne-am facut datoria a ceea ce inseamna sa fii cu adevarat un consilier ales nicidecum numit.

Daca prefectul era de partea dreptătii situatia era cu totul alta.

Cat despre alianta toxica PSD (Lucian Bogdanel) – PNL (Istoc Petru), le doresc sa înțeleagă ca politica nu este despre atacuri la persoana.

O Românie fără Ho-Ho-tie”