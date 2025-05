DREPT LA REPLICĂ la articolul «Dezvăluiri incendiare din dosarul de la Căminul de bătrâni. Diaconu le cumpăra poșete Cavalli și Ferragamo, de 3.000 de euro, directoarei Dimofte si Dianei Ilie, pentru că „au fost cuminți”»

Ilie Vlad Răzvan, inculpat în dosarul de la Căminul de Bătrâni, a transmis Ziarului de Bacău un DREPT LA REPLICĂ, pe care îl redăm integral mai jos:

DREPT LA REPLICA FATA DE ARTICOLUL PUBLICAT DE DVS. IN DATA DE 22.05.2025 https://ziaruldebacau.ro/dezvaluiri-incendiare-din-dosarul-de-la-caminul-de-batrani-diaconu-le-cumpara-posete-cavalli-si-ferragamo-de-3-000-de-euro-directoarei-dimofte-si-dianei-ilie-pentru-ca-au-fost-cuminti/

Doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca articolul dvs incalca prevederile legale in ceea ce priveste legislatia in domeniu conform careia dosarele aflate pe rolul instantelor in camera preliminara nu pot fi studiate de mass-media ; Va pun in vedere faptul ca articolul pe care l-ati publicat in ziarul dvs reprezinta o modalitate de denigrare si linsaj public a caror victima eu si sotia mea ne consideram; In articolul dvs incalcati prevederile Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu carecter personal si privind libera circulatie a acestor date; Totodata va pun in vedere ca probatoriile propuse de procurori si prezentate rupte din context in ziarul dvs nu reprezinta adevarul. Doar instanta de judecata va stabili daca in cauza sunt probatorii ce sunt suficiente. Faptul ca dvs publicati astfel de interpretari ale unor discutii scoase din context, in momentul in care eu ma aflu in fata instantei de camera preliminara ce va stabili daca sunt sau nu suficiente date pentru demersurile ulterioare reprezinta o incercare tententioasa de a pune presiune pe instanta ce judeca aceasta speta; De asemenea, va pun in vedere ca prin aceste articol / text, sotia mea este supusa oprobiului public si unui linsaj mediatic injust fata de o femeie. De asemenea, discriminarea pe criterii de sex cu privire la sotia mea subzista prin nuantele pe care selectia de pasaje alese de dvs din rechizitoriul (misterios obtinut), are menirea de a induce faptul ca ea este compromisa din aceasta perspectiva. Ori tratatul de aderare si practica europeana interzic aducerea de prejudicii pe criterii de sex, persoanelor, indiferent de natura acuzatiilor, iar dvs. prin actiunile si inactiunile pe care le feceti, efectuati inclusiv aceasta discriminare.

Atitudinea dvs este evidenta in sensul discreditarii sotiei mele ca si individ, cat si ca femeie, insinuind diverse componente de natura a aduce atingere vietii private si intimitatii care razbat din articolul si comentariile ce ne privesc.

Va atentionez si sanctionez atitudinea care incearca sa ma prezinte pe mine si pe sotia mea ca fiind deja vinovati in contextul in care instanta nu a spus daca sunt sau nu admisibile probele. Aceasta vanatoare de vrajitoare specifica evului mediu si anilor ’50 la care adera girantii dvs trebuie sa inceteze.

6. In urma documentarii am constatat faptul ca Ziarul de Bacau nu a depus nici o solicitare de studiere a dosarului catre instanta de judecata (neavind dreptul, asa cum am aratat mai sus) nu pot decat sa concluzionez ca rechizitoriul a fost obtinut prin mijloace “alternative” care momentan raman un mister.

Dvs cunoscand foarte bine contextele prezentei cauze, ati ales sa oferiti cititorilor o singura versiune a faptelor, trunchiata, evident tendentioasa si scoasa din context.

In acest context, va solicit ca la urmatoarele articole sa respectati prevederile legale si deontologia profesiei de jurnalist.