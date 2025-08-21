Drept replică Igor Botez

Ziarul de Bacău
Ziarul de Bacau 21 august 2025 4 comentarii
Relu a zis
21 august 2025 la ora 2:01 pm
Alt smardoi de carton.
Dana a zis
21 august 2025 la ora 2:02 pm
Exclus din sport pe viață.Te-a reținut poliția degeaba???
Celentano a zis
21 august 2025 la ora 2:34 pm
Nu mai aruncati cu rahat in toate partile bai comentacilor de serviciu !!!! Omul a spus clar prin dreptul la replica sa asteptati finalizarea anchetei , lasati-l in pace !! Rautatea inaintea ratiunii, doar suntem romani ce dracu!!!
Foxtrot a zis
21 august 2025 la ora 2:38 pm
Nu stiu cazul in amanunt, nici tu nu il stii, nu tin partea acestor golani care se caftesc in evenimente chipurile sportive, dar fii sigura ca exista nenumarate cazuri, documentate, in care organele de Politie retin in mod legal dar exagerat cetateni care ar fi implicati in acte de violenta, dar nu numai. Baiatul acesta, chiar daca este trimis in judecata (deci procurorul de caz decide ca exista suficiente dovezi care sa il incrimineze), este in continuare, din punct de vedere legal, nevinovat, dar asta PANA CE instanta decide ca este vinovat. Sau poate ca intoarce cazul din camera preliminara la Procuratura si se reia de la capat cercetarea penala. Sau decide, instanta, ca baiatul nu are nicio vina, sub aspectul de „lovire si alte violente”, a ibcadrarii faptei. Sunt destule cazuri in care prima instanta, cea de fond, a decis una, iar la apel s-a intors decizia cu 180 de grade.
Cred ca lucrurile trebuie prezentate calm, si ceea ce este foarte suparator se refera la faptul ca ceilalti care sunt implicati in bataia asta nu sunt identificati cu nume si prenume. Trebuiau sa fie toti identificati in articol, chit ca sunt sau nu sunt sportivi sau mai stiu eu ce.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *
Comentariu *
Nume *
Email *
Site web
Δ
Comentarii
Relu a zis
Alt smardoi de carton.
Dana a zis
Exclus din sport pe viață.Te-a reținut poliția degeaba???
Celentano a zis
Nu mai aruncati cu rahat in toate partile bai comentacilor de serviciu !!!! Omul a spus clar prin dreptul la replica sa asteptati finalizarea anchetei , lasati-l in pace !! Rautatea inaintea ratiunii, doar suntem romani ce dracu!!!
Foxtrot a zis
Nu stiu cazul in amanunt, nici tu nu il stii, nu tin partea acestor golani care se caftesc in evenimente chipurile sportive, dar fii sigura ca exista nenumarate cazuri, documentate, in care organele de Politie retin in mod legal dar exagerat cetateni care ar fi implicati in acte de violenta, dar nu numai. Baiatul acesta, chiar daca este trimis in judecata (deci procurorul de caz decide ca exista suficiente dovezi care sa il incrimineze), este in continuare, din punct de vedere legal, nevinovat, dar asta PANA CE instanta decide ca este vinovat. Sau poate ca intoarce cazul din camera preliminara la Procuratura si se reia de la capat cercetarea penala. Sau decide, instanta, ca baiatul nu are nicio vina, sub aspectul de „lovire si alte violente”, a ibcadrarii faptei. Sunt destule cazuri in care prima instanta, cea de fond, a decis una, iar la apel s-a intors decizia cu 180 de grade.
Cred ca lucrurile trebuie prezentate calm, si ceea ce este foarte suparator se refera la faptul ca ceilalti care sunt implicati in bataia asta nu sunt identificati cu nume si prenume. Trebuiau sa fie toti identificati in articol, chit ca sunt sau nu sunt sportivi sau mai stiu eu ce.