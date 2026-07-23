Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț: 14 oferte pentru supervizarea lucrărilor. Contractul are o valoare între 74 și 87 milioane lei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a primit, miercuri, 14 oferte pentru contractul de supervizarea lucrărilor la Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț.

Contractul de supervizare are o valoare cuprinsă între 74,3 și 87,7 milioane lei și o durată de 112 luni, din care 48 de luni durata de proiectare și execuție, respectiv 60 de luni pentru garanția lucrărilor.

Firmele care au depus oferta de supervizare a lucrărilor de DEx Bacău-Piatra Neamț sunt:

1.CONSITRANS

2. EGIS ROMANIA

3. TECNIC Consulting Engineering Romania

4. IRD ENGINEERING

5. Asociere KONSENT (Leader),MGGP,MGGP ENGINEERING

6. Asociere GHALLARD SYS S.R.L. (Leader),GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL

7. Asociere SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),SEARCH CORPORATION

8. Asociere VENTURO INVESTMENT (Leader),DARCOM ENERGY SOLUTIONS,AE DOZORING

9. Asociere Civil Engineering Institute „Macedonia” JSc. Skopje (Leader),CCAT SOLUTION GRUP

10. Asociere LEVIATAN DESIGN (Leader),SMART INFRASTRUCTURE SOLUTIONS S.R.L.,PADECO COMPANY LIMITED

11. Asociere PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Leader),SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMERCIALES SA, K-BOX CONSTRUCTION DESIGN,ECOAPA DESIGN

12. Asociere INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII (Leader),BOTEK

13. Asociere PRO TOBY (Leader),Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.,B-Act Spółka Akcyjna

14. Asociere HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) (Leader),HILL INTERNATIONAL N.V.,Proiect Consulting.

Rezultate așteptate din partea supervizorului:

Servicii de management de proiect și consultanță pentru Beneficiar.

Servicii de supervizare privind obținerea acordurilor si autorizațiilor necesare pentru derularea contractului „Proiectare și Execuție DRUM EXPRES BACĂU – PIATRA NEAMȚ”.

Servicii de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc., în calitatea sa de „Supervizor” astfel încât Antreprenorul să execute lucrări de bună calitate și să finalizeze proiectarea și execuția lucrărilor în perioada specificată în Contractul de lucrări.

Servicii de supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor aferente Contractului de „Proiectare și Execuție DRUM EXPRES BACĂU – PIATRA NEAMȚ”, astfel încât Antreprenorul să execute lucrările de remediere a oricărui viciu și oricărei deteriorări ce se poate produce sau poate apărea în perioada de garanție pentru lucrările executate.

Drumul Expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei-A7, are o lungime de 51 kilometri, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

Pe traseu vor fi construite 30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aprox. 16 kilometri, 5 noduri rutiere, un spațiu de servicii tip S 3 (stânga-dreapta) și un centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Contractul pentru construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț se află în etapa de reevaluare a ofertelor. Totodată, în cadrul procedurii de achiziție a fost depusă o nouă contestație la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).