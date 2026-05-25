Drumul Expres Bacău-Piatra Neamt: despăgubiri de peste 43.000.000 lei pentru proprietarii care au terenuri pe traseu

Proiectul privind exproprierile necesare construirii Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț a fost lansat în dezbatere publică, vineri, pe 22 mai.

Sunt afectate imobile aflate pe raza localităților Berești-Bistrița, Iteşti, Racova, Blăgeşti, Săuceşti din judeţul Bacău, respectiv localitățile Costişa, Cândeşti, Rediu, Borleşti, Podoleni, Roznov, Zăneşti, Săvineşti, Dumbrava Roşie şi Piatra Neamţ din judeţul Neamt, scrie libertatea.ro.

Proprietarii sau deținătorii imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării vor primi de la statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) prin Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (CNIR), despăgubiri în cuantum de 43.308.925,32 de lei. Suma rezultă din raportul de evaluare întocmit în februarie 2026 de Corina Clipcea, expert autorizat ANEVAR.

Sunt incluse 3.832 de imobile proprietate privată, în suprafață totală de 6.399.321 de metri pătrați, reprezentând teren cu sau fără investiții.

Ministerul Transporturilor va vira banii de despăgubire într-un cont de trezorerie deschis pe numele CNIR, în termen de cel mult 30 de zile de la aprobarea creditelor bugetare. Aceste sume sunt destinate exclusiv proprietarilor privați expropriați pentru construcția drumului expres.