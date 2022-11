DSP Bacău ascunde informații publice! Expertizele pe baza cărora bugetarii băcăuani iau sporuri de sute de lei pentru stat la calculator sunt ținute la secret

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău ține la secret informații cu caracter public. Este vorba despre buletinele de expertiză ce stau la baza acordării sporurilor „vătămătoare” pe care le primesc angajații din instituțiile publice.

foto: Mihaela Arim, directoarea DSP Bacău, ascunde informații publice

DSP Bacău este instituția care stabilește factorii de risc la care sunt supuși angajații din sistemul public. Se are în vedere riscul de îmbolnăvire și accidentare, solicitarea nervoasă sau indicii de morbiditate. Instituțiile solicită astfel de buletine de expertiză de la DSP, iar pe baza acestora acordă sporuri salariale angajaților supuși unor factori de risc.

Ziarul de Bacău a scris despre cazuri devenite celebre, cum ar fi directorul de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, care încasa peste 2000 de lei pentru că era afectat de calculator, sau, recent, despre polițiștii locali, cărora conducerea voia să le dea spor pentru că tastează la calculator sau stau prea mult pe scaun.

Având în vedere că majoritatea bugetarilor încasează astfel de sporuri, am dorit să intrăm în posesia acestor buletine de expertiză, pentru a verifica la ce riscuri sunt supuși angajații din sistemul public băcăuani și pentru ce primesc mii de lei în plus, la salarii. Asta în condițiile în care, am descoperit că în cazul Poliției Locale Bacău, Direcția de Sănătate Publică a făcut „la mișto” buletinele de expertiză. Astfel, la evaluarea șoferilor, pe buletinul DSP se menționa că există pericol de contaminare cu bacterii de la studierea dosarelor. CITIȚI DETALII AICI.

DSP Bacău ascunde informații publice

La solicitarea noastră DSP Bacău nu a vrut să răspundă. Instituția nu a dorit să ne transmită care sunt instituțiile din Bacău care au cerut buletine de expertiză, cât costă și nici să ne pună la dispoziție o copie după acestea. DSP Bacău a invocat regulamentul GDPR, susținând că sunt date personale, ceea ce este total fals. Buletinele de exepertiză sunt făcute asupra posturilor (șofer, contabil, inspector de specialitate, etc) nu nominal, la adresa unor persoane. Mai mult, este vorba despre instituții publice, iar legea obligă la transparență.

foto: răspunsul DSP Bacău

Ziarul de Bacău a făcut o plângere administrativă, urmând, în cazul în care DSP nu vrea să răspundă, să obțină în instanță documentele în cauză, pentru a le prezenta publicului.

În decursul anului 2022, DSP Bacău a emis nu mai puțin de 251 de buletine de expertiză, pentru 76 de instituții din județul Bacău și Neamț. Pe baza acestora, mii de angajați la stat primesc sporuri la salarii pentru că stau în fața calculatorului sau stau pe scaun.