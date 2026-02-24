Dublă tentativă de omor calificat la Buhuși, din cauza geloziei! Un bărbat de 32 de ani a fost reținut – UPDATE

Update: „Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Bacău a admis propunerea şi a

dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 zile a inculpatului M.A., cercetat sub aspectul

comiterii infracţiunii de tentativă la omor calificat”, se precizează într-un nou comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Știrea inițială: Un bărbat de 32 de ani, acuzat de tentativă de omor calificat, după ce ar fi înjunghiat o femeie și un bărbat într-un imobil din Buhuși, a fost reținut pentru 24 de ore, la decizia procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Foto arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, pe 22 februarie 2026, la miezul nopții (00:00 – 00:30), pe fondul consumului de alcool și al geloziei, inculpatul M.A., în vârstă de 32 de ani, ar fi încercat să omoare un cuplu aflat într-un imobil din orașul Buhuși, județul Bacău.

Din probatoriul administrat până în acest moment, suspectul ar fi înjunghiat-o pe femeie (29 de ani) cu un cuțit, în zona pieptului, a gâtului și a picioarelor, iar bărbatului (34 de ani) care era cu ea i-ar fi aplicat două lovituri de cuțit în zona toracică stângă.

Victimele au supraviețuit datorită intervenției prompte a organelor de ordine publică și a cadrelor medicale.

Pe 22 februarie 2026, procurorii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior, pe 23 februarie 2026, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În activitatea de cercetare, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău – Serviciul de Investigații Criminale și al polițiștilor din cadrul Poliției orașului Buhuși.