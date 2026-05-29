După blocajul de anul trecut, Primăria a reluat tratamentul avio împotriva țânțarilor. Ce soluție s-a găsit

După ce anul trecut tratamentele avio împotriva țânțarilor au fost practic blocate, Primăria Bacău anunță acum că a găsit o soluție pentru reluarea intervențiilor aeriene, folosind un produs biocid autorizat și recomandat de Direcția de Sănătate Publică.

În 2025, municipalitatea transmitea că nu mai poate utiliza metoda clasică de dezinsecție avio, în contextul restricțiilor privind substanțele folosite și al schimbărilor legislative privind produsele biocide. La acel moment, reprezentanții Primăriei explicau că intervențiile urmau să se concentreze pe combaterea larvelor de țânțari, direct în habitatele acestora, și nu prin pulverizări aeriene clasice.

Subiectul a stârnit atunci numeroase reacții, mai ales în contextul în care mulți băcăuani reclamau invazii de țânțari în cartierele apropiate de lacuri, canale și zone cu vegetație abundentă.

La aproape un an distanță, municipalitatea anunță că tratamentele avio revin, de această dată cu produsul Vectobac WG, autorizat conform Certificatului pentru autorizarea produsului biocid nr. RO/2017/0202/MRA/FR-2015-0038.

Viceprimarul municipiului Bacău a precizat că produsul este recomandat de Direcția de Sănătate Publică Bacău, prin adresa nr. 12074/27.06.2025, iar activitatea se desfășoară în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 39/30.01.2026 privind programul unitar de combatere a vectorilor și dăunătorilor.

Potrivit municipalității, insecticidul este destinat combaterii larvelor de țânțari și acționează prin ingestie. Acesta este aplicat în habitatele larvare, respectiv în zonele cu stufăriș și ape stătătoare de pe raza municipiului Bacău, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de hectare.

Practic, Primăria încearcă acum să combine cerințele de mediu și sănătate publică cu necesitatea unor intervenții eficiente, după ce anul trecut renunțarea la tratamentele avio a fost intens criticată de locuitori.