După doi ani și jumătate de la aprobare, Primarul Viziteu redescoperă regulamentul spațiilor verzi cu pietriș și prelată. Cetățenii, încurajați să adopte și să îngrijească zonele din cartiere

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat, pe Facebook, că băcăuanii pot „adopta” și amenaja spațiile verzi din fața blocurilor sau caselor, în baza unui protocol de colaborare cu Primăria. Această posibilitate există deja de peste doi ani și jumătate, fiind prevăzută încă de la începutul anului 2023, când Consiliul Local Bacău a adoptat Regulamentul spațiilor verzi (REGISVER) prin HCL 31/31.01.2023.

REGISVER stabilește clar modul de întreținere, protejare și dezvoltare a spațiilor verzi din municipiu, iar printre prevederi se află și posibilitatea ca persoanele fizice sau juridice să încheie un protocol de colaborare cu Primăria pentru întreținerea spațiilor verzi din proximitatea proprietății.

Documentul conține chiar modelul de cerere și forma de protocol, fiind în vigoare din 2023.

Cu toate acestea, până în prezent nu au fost semnate astfel de protocoale, iar Primăria nu a promovat măsura în mod vizibil. Cu toate acestea, primarul a început să o prezinte acum, în toamna anului 2025, drept o noutate.

Spațiu verde cu pietriș și prelată, amenajat de primarul Viziteu

În postarea publicată pe pagina oficială, edilul a ilustrat mesajul cu o fotografie dintr-un colț de trotuar „adoptat” și amenajat. Doar că imaginea prezentată a atras imediat atenția băcăuanilor, care au sesizat că în loc de un spațiu verde galeria foto arată un perimetru acoperit aproape integral cu folie de plastic neagră (prelată geotextilă) și pietriș alb decorativ, printre care au fost plantate câteva flori. 360 de ron, atât spune primarul că l-a costat toată distracția. În centrul cadrului se vede chiar și un capac de canalizare, încadrat de borduri și flori. Nu există iarbă sau vegetație de acoperire, iar suprafața este impermeabilizată complet.

„Da’ niște iarbă fără pietricelele vieții nu se putea? Ai o obsesie chiar de prost gust cu pietricelele, serios.” – i-a atras atenția o băcăuancă primarului. În replică, edilul i-a spus că fiecare poate face cum dorește și că unele aranjamente necesită mai multă întreținere.

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, acestea sunt definite ca suprafețe de teren acoperite cu vegetație, arbori, arbuști, iarbă, flori sau alte plante, care contribuie la îmbunătățirea mediului urban.

Regulamentul interzice „acoperirea cu materiale plastice, minerale sau impermeabile” a solului din spațiile verzi. Cu alte cuvinte, exemplul ales de primar pentru promovarea regulamentului încalcă tocmai principiile regulamentului.

În mai 2023, primarul Viziteu a propus Consiliului Local suspendarea regulamentului spațiilor verzi timp de doi ani, pe motiv că primăria nu putea tăia arborii maturi din municipiu sau care nu respectau distanța minimă legală față de clădiri, dar în cele din urmă l-a retras de pe ordinea de zi.

Băcăuanii care doresc să adopte și să îngrijească spațiul verde din fața locuinței pot depune la Primărie o cerere-tip, conform regulamentului REGISVER. După verificarea terenului de către compartimentul de spații verzi și avizarea de către comisia locală, se semnează protocolul de colaborare, care permite legal întreținerea sau amenajarea zonei, cu respectarea regulilor privind protejarea vegetației, fără schimbarea destinației terenurilor și realizarea de construcții sau îngrădiri de orice tip.