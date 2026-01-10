După majorările de impozite, băcăuanii s-au trezit cu un nou bir, în 2026: taxa specială de protecție civilă. Ce este și pentru ce va fi folosită de Primărie

Primăria Bacău a introdus o nouă taxă, începând din acest an. Este vorba despre taxa specială de protecție civilă, în cuantul de 2% din valoarea impozitului pe locuință.

După majorările consistente de impozite și după ce a redus bonificația pentru plata în avans a dărilor, administrația Viziteu a mai introdus o taxă pentru băcăuani. Noua taxă pentru protecție civilă a apărut în conturile ghiseul.ro abia ieri după-amiază și a generat confuzie în rândul contribuabililor.

La fel ca reducerea bonificației pentru plata anticipată, taxa de protecție civilă nu a fost anunțată de primarul Stanciu-Viziteu, nu a fost menționată deloc în expunerea de motive a proiectului taxelor și impozitelor locale și nu a fost dezbătută în Consiliul Local.

Conform HCL ce vizează taxele pe 2026, fondurile provenite din taxa specialã se utilizeazã exclusiv pentru:

Alte investiții, dotări și activități din cadrul Compartimentului Situații de Urgență, P.S.I. și Protecție Civilă, legate strict de scopul taxei.

Întreținerea, reabilitarea și modernizarea celor 117 adăposturi de protecție civilă;

Întreținerea, reabilitarea și modernizarea punctului de comandă;

Întreținerea, reabilitarea și extinderea sistemului de alarmare publică;

Achiziția de echipamente, materiale și dotări necesare funcționării corespunzătoare a acestora;

Achiziția de dotări și echipamente specifice protecției civile;

Plata serviciilor de întreținere, igienizare, repararea și alte cheltuieli operaționale aferente adăposturilor și sistemului de alarmare;

Organizarea de exerciții, instruiri și campanii de informare a populației privind protecția civilă.

Astfel de taxă a mai fost introdusă de municipiul Iași anul trecut, dar și de Brașov, începând din acest an.