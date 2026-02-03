Episcopul Păuleț, cercetat penal în cazul preotului violator din Cleja

Iosif Păuleț, episcopul romano-catolic de Iași, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au constatat că acesta a știut despre agresiunea sexuală din anul 2022, comisă de preotul Augustin Benchea asupra unei minore, însă nu a sesizat autoritățile statului, scrie PressOne.

Sesizarea din oficiu a fost făcută pe 27 ianuarie 2026, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. Dosarul penal pentru infracțiunea de nedenunțare (prevăzută de art. 266 Cod penal) a fost preluat în aceeași zi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Informația a fost confirmată oficial, prin răspunsuri distincte transmise PressOne, de cele două unități de parchet.

Autosesizarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a venit la o zi după publicarea anchetei PressOne, deși informațiile despre faptul că episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a știut că o minoră a fost agresată sexual de un preot erau deja cuprinse în dosarul penal al preotului Augustin Benchea.

Cu toate acestea, în 2023, când anchetatorii au instrumentat cazul agresiunii sexuale asupra minorei, nu au deschis o investigație separată privind posibila infracțiune de nedenunțare.

