Escrocherie cu pui și pește la Comănești! O femeie a fost reținută, după ce a înșelat o bătrână de 83 de ani

O femeie de 83 de ani din Comănești a fost păcălită, de o persoană care s-a dat drept vecina bătrânei, să cumpere carne în valoare de 850 lei.

Pe 10 februarie, polițiștii din Comănești au fost sesizați de către o bătrână de de 83 de ani, din localitate, despre faptul că, în cursul aceleași zile, a fost înșelată de o femeie care i-a vândut cu ocazia peşte şi pui.

Din cercetările polițiștilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuința bătrânei și s-ar prezentat ca fiind vecină de bloc. Apoi, i-a oferit, bătrânei, spre vânzare peşte şi pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat suma solicitată, însă când a verificat conţinutul sacoşelor, a constatat că în interior se aflau alte specii de peşte decât cele oferite spre vânzare, iar cantitatea era mai mică decât cea pentru care plătise.

În urma investigaţiilor rapide efectuate de către polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Comăneşti, a fost identificat un autoturism în care se aflau doi bărbați, unul de 47 de ani și altul de 45 de ani, ambii din județul Galaţi.

La controlul autoturismului, în portbagaj a fost identificată cantitatea de 70 de kg de peşte, diverse specii şi 20 de kg de carne de pui. În apropierea autoturismului a fost identificată şi o femeie de 47 de ani, din județul Galaţi, care avea asupra sa o sacoşă ce conţinea cantitatea de 7 kg de carne de pui şi 18 kg de peşte.

Toți trei au fost conduşi la sediul Poliţiei Comăneşti pentru continuarea cercetărilor. Cantitatea totală de 90 de kg de peşte şi 45 de kg de carne de pui a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor şi a fost predată reprezentanţilor DSVSA Bacău.

Din cercetări polițiștii au stabilit că femeia depistată ar fi păgubit și o altă localnică, de 71 de ani, prin același mod, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 1.300 de lei.

Polițiștii au dispus măsura reţinerii celei în cauză pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Bacău.

„Vă recomandăm să nu invitați străini în locuinţă şi să nu vă lăsați amăgiţi de cei care vă oferă chilipiruri. Analizaţi cu atenţie informaţiile primite şi puneţi cât mai multe întrebări pentru a verifica veridicitatea lor. Reţineţi semnalmentele vizitatorilor, precum şi alte aspecte cum ar fi bunurile pe care le vând sau autoturismul cu care se deplasează. În cazul în care aţi fost victima unei astfel de infracţiuni, adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de Poliţie sau apelaţi numarul unic de urgenţă 112 în cel mai scurt timp posibil, pentru a spori şansele ca infractorul să fie identificat şi prejudiciul recuperat”, transmite IPJ Bacău.