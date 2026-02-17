Eșec administrativ! Primăria Bacău se chinuie de un deceniu să asfalteze o stradă de 350 de metri. Acum „a descoperit” noi probleme

Strada Salciei a devenit un simbol al neputinței administrative și al promisiunilor repetate fără finalitate ale Primăriei Bacău. Începută în 2017 și prezentată încă de atunci ca un proiect realizat „de la zero”, investiția se apropie de un deceniu de șantier fragmentat, bugete reluate anual și explicații care se schimbă de la un mandat la altul.

De-a lungul anilor, administrația locală a reluat constant aceeași stradă, de aproximativ 350 de metri, în proiectele de buget, fără ca rezultatul să fie vizibil pentru locuitori. Lucrările au avansat pe bucăți, au fost sistate, reluate și din nou amânate, iar strada a rămas captivă într-o stare de provizorat permanent, cu disconfort major pentru riverani. Practic, Salciei a fost ani la rând o linie într-un tabel bugetar, nu o lucrare dusă la capăt.

Tocmai în 2014, municipalitatea anunța că strada se construiește integral, cu infrastructură modernă, utilități și carosabil nou. În 2017, Primăria Bacău a demarat primele lucrări. Aproape un deceniu mai târziu, asfaltul lipsește, iar explicațiile oficiale indică, din nou, „probleme neprevăzute”. De această dată, este vorba despre rețele electrice descoperite în timpul derulării lucrărilor, care nu ar fi fost evidențiate în documentațiile inițiale.

Viceprimarul Leonard Bulai susține că blocajul actual este generat de necesitatea modificării sistemului de racordare electrică. „La strada Salciei trebuie să facem o deviere a rețelelor electrice, descoperite în timpul derulării lucrărilor. Este vorba despre racordurile celor care locuiesc pe stradă, care nu erau evidențiate în documentele noastre”, a transmis edilul. Acesta precizează că situația a impus soluții suplimentare: „Din acest motiv, trebuie modificat sistemul de racordare. Avem contract cu o societate care face studiul de soluție și va face execuția propriu-zisă a instalației”, a transmis viceprimarul Leonard Bulai Ziarului de Bacău.

Reprezentantul Primăriei arată că o parte dintre lucrări ar fi fost deja realizate. „Pe strada Salciei am executat deja lucrări la rețeaua de apă și canalizare, iluminat public și am realizat și o stație de pompare a apei uzate”, susține viceprimarul, adăugând că administrația locală „își dorește să închidă cât mai repede această lucrare, inclusiv asfaltarea străzii”.

Problema majoră nu este însă existența unei dificultăți tehnice punctuale, ci faptul că, după atâția ani, administrația locală încă descoperă rețele care „nu erau în documente”. Situația ridică semne serioase de întrebare asupra calității proiectării inițiale, a verificărilor din teren și a modului în care au fost gestionate investițiile publice. Este greu de explicat cum, într-un oraș european, o stradă aflată în lucru de aproape 10 ani ajunge să fie blocată de racorduri electrice ale locuitorilor, absolut previzibile într-o zonă construită.

În tot acest timp, locuitorii străzii Salciei au trăit cu promisiuni, praf, noroi și restricții, în timp ce Primăria a bifat anual aceeași investiție pe hârtie. Fără termene clare respectate, fără sancțiuni publice pentru întârzieri și fără o asumare reală a eșecului administrativ, strada a devenit un exemplu de cum nu ar trebui gestionate lucrările de infrastructură urbană.