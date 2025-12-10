Este OFICIAL! Impozitele pe locuințe și mașini cresc puternic de la 1 ianuarie. Legea lui Bolojan a trecut de CCR

Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă împotriva noii Legi a taxelor locale, ceea ce înseamnă că actul normativ merge la promulgare și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Măsurile aprobate vor avea impact direct asupra impozitelor pe locuințe, asupra taxelor pentru autovehicule și asupra cumpărăturilor făcute din afara Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante schimbări este majorarea semnificativă a impozitelor pe proprietate. Valorile impozabile stabilite în 2015 sunt actualizate cu un coeficient de 2,68, ceea ce duce la creșteri de aproximativ 70–80% pentru majoritatea locuințelor. În marile orașe, proprietarii unui apartament obișnuit ar putea plăti câteva sute de lei în plus față de nivelul actual.

Șoferii vor resimți și ei modificări: impozitul auto va crește în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, cu penalizări pentru vehiculele vechi și poluante. Măsura urmărește descurajarea utilizării mașinilor care afectează calitatea aerului.

O altă noutate introdusă de lege este taxa de 25 de lei pentru toate coletele sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, inclusiv cele comandate de pe platforme populare precum Temu sau Shein. Guvernul susține că această taxă este necesară pentru a acoperi costurile de verificare vamală și pentru a echilibra concurența cu comercianții din UE.

Tot de la 1 ianuarie, toți comercianții vor fi obligați să accepte plăți cu cardul sau alte instrumente electronice, indiferent de cifra de afaceri. Autoritățile afirmă că măsura va reduce plățile informale și va simplifica activitatea economică.

Executivul justifică întregul pachet de măsuri prin necesitatea creșterii veniturilor publice într-un context în care cheltuielile statului au devenit greu de acoperit. Premierul Ilie Bolojan a declarat că statul „nu mai are acești bani, pentru că îi împrumută”, iar actualizarea impozitelor este esențială pentru funcționarea serviciilor publice.

Legea va deveni aplicabilă imediat după promulgare, iar autoritățile locale vor recalcula impozitele pentru anul 2026 conform noilor reguli.