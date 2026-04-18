Etapa Națională a Campionatului Școlar de Judo a debutat la Onești

Etapa națională a Campionatului Național Școlar Sportiv de judo a început la Onești, reunind tineri sportivi din întreaga țară într-o competiție dedicată performanței și spiritului fair-play.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar Onești și în parteneriat cu Primăria Onești. Întrecerile au loc la Sala de Sport Municipală Onești, în contextul manifestărilor dedicate „Anului Nadia”.

Aproximativ 150 de sportivi, reprezentând cluburi și licee sportive, dar și Palate ale copiilor din întreaga țară, participă la această etapă națională. Competiția oferă un cadru în care tinerii judoka își pot demonstra abilitățile tehnice, forța și capacitatea de reacție, într-o luptă sportivă ce pune accent pe disciplină și respect.

Organizatorii subliniază importanța evenimentului atât pentru dezvoltarea sportului școlar, cât și pentru promovarea valorilor judo-ului în rândul tinerilor, fiecare meci fiind o oportunitate de afirmare și, de ce nu, un pas spre performanță și victorie.