Eurodeputatul Benea anunță fonduri de 370 milioane euro pentru 5 noi priorități, printre care se află construirea de locuințe accesibile și apărarea

Eurodeputatul Benea anunță fonduri de 370 milioane euro pentru cele trei regiuni româneşti de la granița cu Ucraina, inclusiv regiunea Nord-Est, pentru 5 noi priorități ale Politicii de Coeziune. Domeniile cheie sunt: apărarea, protecția civilă, infrastructura critică pentru energie, construirea de locuințe accesibile pentru familiile din clasa de mijloc, accesul şi alimentarea cu apă a comunităților.

Comisia REGI a adoptat în şedința din 3 septembrie textul Raportulului privind evaluarea la jumătatea perioadei de bugetare a Politicii de Coeziune.

Urmează ca Raportul să ajungă la vot în plenul Parlamentului European. Odată cu adoptarea sa de către Legislativ, statele membre vor dispune de pârghia legală care să le permită angajarea de investiții în acord cu cele 5 noi priorități pe care eurodeputatul Dragoș Benea le-a introdus, respectiv: investițiile în apărare, inclusiv în infrastructura duală („dual-use”), protecția civilă, infrastructura critică pentru energie, construirea de locuințe accesibile pentru familiile din clasa de mijloc, accesul şi alimentarea cu apă a comunităților.

Redăm mesajul europarlamentarului Dragoș Benea: